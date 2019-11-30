بلاسخارت:‏الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت مثلة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، السبت، أن أعداد ضحايا التظاهرات لا يمكن التسامح معها وسأقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ما يجري.

وذكرت بلاسخارت، في بيان، أن “‏الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها”.

وأشارت الى أن “وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير”.

وأكدت: “سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء (3 ديسمبر) المقبل.

ومنذ الـ25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات والاحتجاجات العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللها قطع للطرق، وحرق لعدة مقرات حزبية وعائدة لفصائل مسلحة، واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص واصابة أكثر من 21 الف، في صفوف الطرفين.