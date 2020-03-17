بلاسخارت ترحب بتكليف الزرفي لرئاسة الوزراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- علّقت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء (17 آذار 2020) على تكليف عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أبدت ترحيبها بهذا التكليف.وقالت بعثة يونامي، في العراق، بتغريدة على منصة “تويتر”، إن “بلاسخارت ترحب بتكليف مرشحٍ لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة”.وأضافت، أنه “في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة فإن العراق بحاجة ماسة لكابينة وزارية فاعلة”.وأكدت بلاسخارت، أن “الحكومة الجديدة أمامها عمل شاق، والدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح”. وأعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، بعد تكليفه الزرفي، عن تمنياته بإكمال مهامه وإجراء انتخابات مبكرة.