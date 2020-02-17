بلاسخارت تطالب بمنع استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين

بلاسخارت تطالب بمنع استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الاثنين، على استخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين.وقالت بلاسخارت في بيان : “ندين بشدة استخدام بنادق الصيد، التي تسببت (مرة أخرى) في إصابة أعداد كبيرة في الاحتجاجات الأخيرة”، داعية السلطات إلى “منع استخدام القوة، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة”.وأضافت، أن “النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، إضافة الى وجوب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات”.

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