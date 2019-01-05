بلاسخارت “تقدم تقريرها” لعبدي المهدي حول زيارتها للإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، 05 كانون الثاني، 2019، الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الانساني الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة في العراق ودعمها لجهود الحكومة في ترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار في عموم محافظات العراق واعادة النازحين الى ديارهم”، متمنيا لرئيسة بعثة ( يونامي ) النجاح في مهامها”.وأضاف البيان أن “ممثل الامين العام أكدت مساندة الحكومة العراقية ودعم خططها وبرنامجها الذي يركز على الاستقرار والاعمار والمصالحة و تطوير الخدمات”.وأعربت عن “ارتياحها لحالة الاستقرار التي يشهدها العراق وعن شكرها للتعاون والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لبعثة المنظمة الدولية، كما قدمت تقريراً عن زيارتها لاقليم كردستان وعدد من المناطق خلال الشهر الاول لتوليها مهمتها في العراق”.