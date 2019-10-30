بلاسخارت في ساحة التحرير وسط المتظاهرين

بلاسخارت في ساحة التحرير وسط المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصلت ممثلة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، الأربعاء (30 تشرين الأول 2019)، الى ساحة التحرير، وسط بغداد.وقال مراسل (شبكة أخبار العراق)، إن بلاسخارت وصلت إلى ساحة التحرير، والتقت بعدد من المتظاهرين.وأضاف، أن ممثلة الأمم المتحدة دونت العديد من الشهادات التي ادلى بها المتظاهرون بشأن القمع الذي تعرضوا له خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.وكانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق هينيس-بلاسخارت، دعت الخميس (24 تشرين الأول 2019)، الحكومة للإسراع بتلبية مطالب المواطنين وانهاء الفساد، فيما حثت على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات.وقالت الامم المتحدة في بيان، “عشيّة المظاهرات المرتقبة في أنحاء كثيرةٍ من العراق، حثّت الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت الحكومةَ على تمكين الاحتجاجات السلميّة بشكلٍ إيجابيّ. وبالمثل، تدعو الممثلةُ الخاصة كلاً من القوات الأمنية والمتظاهرين إلى التصرّف بما يتماشى مع القانون”.وقالت بلاسخارت: ” في هذا المنعطف الحرج، أُشدّدُ على أهمية التمسك بمبادئ الديمقراطية، وفي هذا السياق، الإنجازات التي تحقّقت في السنوات الأخيرة. وسيُثبت الدفاع عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلميّ والوصول إلى المعلومات بما يتفق تماماً مع القانون أهمّيتَه الحاسمةَ ليتمكن العراق من تحقيق إمكاناته.”

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