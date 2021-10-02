بلاسخارت لأهالي الناصرية :رجاءاً لاتقاطعوا الانتخابات!

بلاسخارت لأهالي الناصرية :رجاءاً لاتقاطعوا الانتخابات!
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 الناصرية/ شبكة أخبار العراق- تعهدت الممثلة الأممية، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم السبت، بتوفير بعثة الأمم المتحدة  جميع أنواع الدعم لانجاح انتخابات تشرين.وقالت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي في محافظة ذي قار، إن “بعثة الامم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير احداث الناصرية على مشاركتهم في الانتخابات”.وأضاف، أن “بعثة الامم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع للمساهمة في انجاح الانتخابات”.واشارت الى أن “أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية”.يذكر ان بلاسخارت مع الطغمة الحاكمة الفاسدة وليس مع الشعب العراقي.

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