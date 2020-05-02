بلاسخارت للمسؤولين العراقيين:متى تحترمون المسؤولية؟

بلاسخارت للمسؤولين العراقيين:متى تحترمون المسؤولية؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت رئيسة بعثة يونامي في العراق، جينين بلاسخارت، السبت (2 أيار 2020)، السياسيين العراقيين من أن العراق لا يملك المزيد من الوقت، لتأخير تشكيل الحكومة.وكتب بلاسخارت في تغريدة عبر تويتر: “تستمر الأزمات الحادة المتعددة في دفع العراق إلى المجهول، من الضروري تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع”.وتابعت: “التسوية السياسية هي علامة على النضج السياسي ومصدر المرونة”.وختمت بلاسخارت تغريدتها بالقول: “تذكير ودي للسياسيين: العراق ليس لديه ترف الوقت”.

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