بلاسخارت لوزير الخارجية :عليكم تنفيذ مطالب الشعب

بلاسخارت لوزير الخارجية :عليكم تنفيذ مطالب الشعب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، مُمثـِّلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق جينين بلاسخارت.وقالت الوزارة في بيان صحفي ، إن “اللقاء استعراض مُجمُل الأحداث الأمنيّة، والسياسيّة، والدعم الأمميّ المُقدَّم إلى العراق، وإجراءات الحكومة في تلبية مطالب المُتظاهِرين”.وأكَّد وزير الخارجية، وفق البيان، “أهمّيّة أن تضطلع الأمم المُتحِدة بدور في دعم، ومُساعَدة العراق في الجوانب المُتعدِّدة: (الإنسانيّة، والأمنيّة، والسياسيّة، والخدميّة)”، مُثمِّناً “الجُهُود المُقدَّمة من قِبَل الأمم المُتحِدة في إطار دعم العراق، وتحقيق الاستقرار فيه”.

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