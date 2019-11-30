بلاسخارت “مقهورة” على إستقالة عبد المهدي!

بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، إن ” عبدالمهدي استقبل في مكتبه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.