بلاسخارت “مقهورة” على إستقالة عبد المهدي!

بلاسخارت “مقهورة” على إستقالة عبد المهدي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، إن ” عبدالمهدي استقبل في مكتبه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.يُشار إلى أن عبد المهدي عقد، صباح اليوم السبت ، جلسة استثنائية دعا اليها لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة مايترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.

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