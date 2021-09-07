بلاسخارت:(130 )خبيرا موجود في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية

بلاسخارت:(130 )خبيرا موجود في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، دعم الانتخابات العراقية على نطاق واسع، مشيرة الى ان هذه الانتخابات  ستكون مختلفة.وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي : إن ” عدد موظفي الامم المتحدة خمسة أضعاف عما كانت عليه في الانتخابات السابقة”، مشيرة الى أن ” الامم المتحدة لدينا أكثر من 130 خبيرا موجود في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية فضلا عن اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات”.وفي ردها على سؤال مراسلنا، اكدت بلاسخارت أن “الحكومة جادة في اجراء الانتخابات بموعدها”، مشيرة الى أن: “البلاد على بعد خمسة اسابيع من اجراء الانتخابات وفي هذه المرحلة لايمكن تأجيل الانتخابات او تتراجع عن الموعد ونحن مصممون على ان تكون الانتخابات قائمة وماحصل في العام 2018 حدثت الكثير من المشاكل”.واوضحت: ” خرج في العام 2019 احتجاجات وكانت مطالبهم الاساسي انتخابات مبكرة ولا ننكرر ان الانتخابات تحققت بصعوبة وأن الانتخابات العراقية في تشرين ستكون مختلفة و لا احد يريد تكرار الاحداث ونريد انتخابات نزيهة معترف بها” وشددت على ان “الانتخابات خطوة هامة والاهم مابعد الانتخابات وتشكيل الحكومة”، مبينة أن: ” المفوضية تحري عمليات وجهود من اجل الحد من التزوير ونعلم كان هناك تمارين ومحاكات قبل اسبوعين وربما تكون هناك ثغرات ولكن نعتقد ان الامور تحري بشكل جيد وهناك جهات اخرى تراقب الانتخابات وليس فقط الامم المتحدة”.

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