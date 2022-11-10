بلد بلا سيادة..اللواء باقري للنقيب وزير الدفاع..عليكم تفعيل مذكرة التعاون الدفاعي!!

بلد بلا سيادة..اللواء باقري للنقيب وزير الدفاع..عليكم تفعيل مذكرة التعاون الدفاعي!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى اللواء محمد باقري ، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ، محادثة هاتفية مع  النقيب وزير الدفاع العراقي الجديد ثابت محمد العباسي ، تناولت التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.وهنأ اللواء باقري وزير الدفاع العراقي الجديد ثابت محمد العباسي بتصديه لحقيبة الدفاع وخاطبه بالقول : أنه يتعين على إيران والعراق التخطيط لإجراء مشاورات على مستويات مختلفة حتى يكون لديهما تعاون اكبر واكثر تاثيرا من خلال تشكيل لجنة مشتركة .وفي اشارة الى المقبورين سليماني والمهندس  أكدا على أنهما ” خالدين في العراق وإيران”!!..وأضاف اللواء باقري: ان القوات  الإيرانية لديها الكثير من القدرات والإمكانيات في مختلف المجالات ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية ، وبإمكانها ان تضع هذه الخبرة والمعرفة في خدمة القوات المسلحة العراقية ، لضمان أمن العراق!!.وشدد اللواء باقري على أنه في عام 2015 تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين البلدين ، ولم يتم تنفيذ بعض بنودها ، وقال: على المسؤولين والقادة في البلدين إجراء مشاورات بشكل مبرمج على مختلف المستويات حتى يتمكنا من التوصل الى تعاون اكبر واكثر تأثيرا من خلال تشكيل لجنة مشتركة.بدوره خلد النقيب ثابت محمد العباسي وزير الدفاع العراقي في هذا الاتصال الهاتفي ذكرى مقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اللذان يعدان  من وجهة نظره بالشهداء!! واضاف النقيب العباسي  ان العراق حكومة وشعبًا لن ينسيا أبدًا دور إيران في محاربة الإرهاب وتدمير داعش وشكر النقيب  وزير الدفاع الحالي العباسي  على الدعم والرعاية الإيرانية في تشكيل الحكومة الجديدة ، وان القوات المسلحة لجمهورية العراق مستعدة لأي تعاون عسكري مع القوات المسلحة الايرانية .وفي ختام هذه المحادثة الهاتفية ، دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية اللواء باقري ، وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي لزيارة إيران.

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