بلينكن:بلادي ستغلق معتقل غوانتانامو

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وزير النفط يعلن عن إطلاق الاستثمار في شركة غاز البصرة
السفير الكوري الجنوبي:مشروع ميناء الفاو الكبير سيحقق نجاحاً هائلاً في دعم الاقتصاد العراقي
نائب يستغرب من تصريحات المالية النيابية بشأن إقرار موازنة 2022
نائب كردي:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق قانون الموازنة
إيران تضغط على العراق في تسديد مستحقات الغاز
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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