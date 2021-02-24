بلينكن:واشنطن تدعم حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني

بلينكن:واشنطن تدعم حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، على دعم واشنطن لمبدأ «حل الدولتين» بكونه «الطريق الأفضل» لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، فقد ناقش الوزيران، مقاربة الولايات المتحدة تجاه «مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً وسلماً للإسرائيليين والفلسطينيين والشرق الأوسط».وذكر البيان أن بلينكن شدد على « قناعة إدارة بايدن بأن حل الدولتين هو الطريق الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام بجانب دولة فلسطينية ديمقراطية».كما أعرب بلينكن عن مواصلة الولايات المتحدة التزامها «بمعارضة أي إجراءات أحادية غير عادلة ضد إسرائيل في الحلبات المتعددة الأطراف». وجرى البحث بالتحديات الأمنية الإقليمية وأهمية مواصلة التعاون لمعالجة هذه القضايا، وفقا للبيان.وكان بايدن أجرى الأربعاء الماضي أول مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تناولت ملفات مختلفة، بما فيها ملفات السلام في الشرق الأوسط. وقال مكتب نتنياهو، إنّ «المحادثة كانت ودّية واستمرّت قرابة الساعة»، في حين قال نتنياهو في حسابه الرسمي على «تويتر» إنّه بحث مع بايدن ملفات السلام في الشرق الأوسط و»التهديد الإيراني» وإدارة جائحة كورونا.  

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