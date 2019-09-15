بموافقة الحلبوسي..سيادة العراق تختزل “بقصف مواقع الحشد وطرد القوات الأمريكية” والنفوذ الإيراني غير مشمول بذلك

بموافقة الحلبوسي..سيادة العراق تختزل “بقصف مواقع الحشد وطرد القوات الأمريكية” والنفوذ الإيراني غير مشمول بذلك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح، الاحد، عن أعضاء اللجنة المشكلة لحفظ سيادة البلاد من الاختراقات والاعتداءات الصهيونية المتكررة إضافة الى مهامها.وقالت النائبة عن التحالف ميثاق إبراهيم في تصريح  صحفي، إن “لجنة مراقبة قرارات الحكومة لحفظ سيادة البلاد ستضم رؤساء الكتل السياسية ورؤساء لجنة الأمن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية النيابية”، لافتة إلى إن “قرارات اللجنة ستكون ملزمة للحكومة بتنفيذها لحفظ سيادة البلاد من الاختراقات والانتهاكات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني”.وأضافت أن “تحالف الفتح هو من تبنى تشكيل لجنة لمراقبة قرارات الحكومة بشأن حفظ سيادة البلاد كون الحكومة ضعيفة في اتخاذ القرارات الرادعة تجاه الدول المعتدية”، مبينة أن “اللجنة ستعمل على استخدام السبل الدبلوماسية في الرد على الاعتداءات، فضلا عن استخدام الجانب التجاري وقطعه مع الدول المعتدية للكف عن انتهاكها لسيادة الحكومة العراقية”.وانتقد ائتلاف النصر ، اليوم السبت، تشكيل لجنة لمراقبة القرارات الحكومية لحفظ سيادة البلادة، فيما بين أن تشكيل اللجنة حصل لتسويف قضية القصف الإسرائيلي على مواقع الحشد الشعبي في عدد من المحافظات.وكان رئيس مجلس  النواب، محمد الحلبوسي قد أعلن ، امس السبت،  تشكيل لجنة لمراقبة قرارات الحكومة بشأن حفظ سيادة العراق. 

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