بموافقة الكاظمي ..إيران تغزو العراق برفع تأشيرة الدخول

بموافقة الكاظمي ..إيران تغزو العراق برفع تأشيرة الدخول
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الأربعاء، عن صدور مرسوماً بإلغاء التأشيرة بين إيران والعراق.وقال علي رضا رشيديان في تصريح صحفي : إن “إلغاء التأشيرة بين البلدين سوف يكون في المطارات حصرا”.وأكد أن “المتابعات جارية لإيفاد قوافل الزوار إلى العتبات “، مبيناً أن “إيران طلبت الموافقة لإيفاد ألف زائر يوميا إلى العراق وهناك متابعة للموضوع وسوف يتم ذلك عن طريق وكالات السفر وبشكل قوافل حصرا”.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أبدى خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، موافقته على إلغاء التأشيرة بين البلدين في المطارات بعد إنهاء زيارة الأربعين ومع أن عمليا لم يحصل ذلك ولم تصدر الموافقات المطلوبة لكننا نتطلع إلى تنفيذ هذا القرار.

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