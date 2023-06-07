بنزيما يتعاقد مع الاتحاد السعودي

بنزيما يتعاقد مع الاتحاد السعودي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نادي الإتحاد السعودي، مساء أمس الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما، الاعب السابق لنادي ريال مدريد الاسباني، حتى موسم 2026.ونشر الحساب الرسمي للنادي على صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورا من توقيع عقد بنزيما، التي جمعته مع رئيس العميد أنمار الحائلي، وفيديو تحدث فيه النجم الفرنسي.وقال بنزيما خلال الفيديو:” متحمس أشوفكم في جدة “وكان نادي ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي يوم الاحد الماضي، رحيل بنزيما عن الفريق، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في “سانتياجو بيرنابيو”.فيما أعلن النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا رحيله عن نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء.وقال دي ماريا الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في قطر: “وصلت لنهاية مرحلة صعبة ومعقدة. سأغادر وأنا مرتاح البال حاولت تقديم كل شيء لمساعدة النادي على مواصلة الفوز بالألقاب، لكن ذلك لم يكن ممكناً”.وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً: “سأغادر بطعم مر لعدم القدرة على الفوز بالألقاب، ولكن بسعادة لأني كونت الكثير من الأصدقاء في غرفة تغيير الملابس الرائعة هذه التي كنت جزءاً منها. شكرًا لجميع زملائي على المودة التي أظهروها لي منذ اليوم الأول، لطالما شعرت أنني في المنزل. تحية كبيرة لكل مشجعي اليوفي على مودتهم اليومية عناق كبير جدا. أحملكم في قلبي”.

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