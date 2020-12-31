بنس يلغي زيارته إلى إسرائيل بشكل مفاجئ

بنس يلغي زيارته إلى إسرائيل بشكل مفاجئ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ألغى نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بشكل مفاجئ زيارته إلى إسرائيل، التي كانت مقررة بين 10 و13 كانون الثاني المقبل، ووُصفت أنها «زيارة وداعية» قبل أسبوع من نهاية ولايته، حسبما ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني أمس الأربعاء.وكان من المقرر أن يبدأ بنس جولة «وداعية» في 6 كانون الثاني، وأن يزور خلالها البحرين وبولندا، ثم يصل إلى إسرائيل، قبل إلغاء هذه الجولة. وقال الموقع الإلكتروني إن الحكومة والشرطة في إسرائيل بدأتا بالاستعدادات لزيارة بنس.وإلى جانب منصب نائب الرئيس، يتولى بنس منصب رئيس مجلس الشيوخ، ولذلك فإنه سيقود، في 6 كانون الثاني، الإجراءات الرسمية في الكونغرس للمصادقة على نتائج انتخابات الرئاسة، التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.وسيكون بنس المسؤول الذي سيفتح المغالفات التي أرسلتها إلى الكونغرس 50 ولاية ومنطقة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن، وتلاوة قرار المجمع الانتخابي والإعلان عن فوز بايدن كرئيس، وعن كامالا هاريس كنائبة للرئيس.ويتوقع أن يحاول عدد من الجمهوريين في مجلس النواب تشويش هذه الإجراءات، التي تعتبر بيروقراطية، من خلال المطالبة بالتصويت على إلغاء قسم من أصوات المجمع الانتخابي في ولايات مركزية، وذلك بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف بهزيمته.

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