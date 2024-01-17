بنك جي بي مورغان يستعد لفتح حسابات لثلاثة مصارف عراقية أهلية

بنك جي بي مورغان يستعد لفتح حسابات لثلاثة مصارف عراقية أهلية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك جي بي مورغان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد حب الله، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، استعداد البنك لتعزيز التعاون مع العراق وفتح حسابات لثلاثة مصارف عراقية خاصة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ألتقى في دافوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك”جي بي مورغان” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد حب الله”، مبيناً أنه “شهد اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات المالية، وفتح حسابات للمصارف العراقية، فضلاً عن إمكانية مشاركة المصرف في جهود الحكومة الخاصة باعتماد تطبيقات الدفع الإلكتروني في الأسواق العراقية”.واضاف، أنه “جرى التباحث في تنسيق الجهود التقنية بين البنك المركزي العراقي وبنك “جي بي مورغان” في تأسيس أفكار تتعلق بتداول العملات الرقمية للبنوك المركزية”.ووفقا للبيان، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى “تطلع العراق نحو تعاون البنك مع صندوق العراق للتنمية، والتمويلات التي يستهدفها بتمويل مشاريع القطاع الخاص في العراق”، مؤكداً “مضيّ العراق بخطوات الإصلاح المالي والمصرفي، وبما يساعد في تطوير هذا القطاع الحيوي”.من جانبه، أعرب خالد حب الله عن “استعداد بنك “جي بي مورغان” لتعزيز التعاون مع العراق كحكومة ومع البنك المركزي العراقي، والقطاع المصرفي العراقي”، مؤكداً “توجه البنك، كمرحلة أولى، لفتح حسابات لثلاثة مصارف عراقية خاصة”.

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