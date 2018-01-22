بنيان:الرياضة العراقية تعيش في ظروف صعبة

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة اياد بنيان، الاثنين، استقالته من منصبه بسبب ما وصفها “ظروفا غير طبيعية” تعيشها الرياضة العراقية، مبينا ان المنصب ليس هدفا لطموحاته وتطلعاته ، فيما رفضت على الفور الهيئة الإدارية للنادي الاستقالة المفاجئة.وقال بنيان في كتاب استقالته ، وكان موجها الى الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي “أعلن لكم استقالتي من العمل رئيسا للنادي نظرا للظروف غير الطبيعية التي تعيشها الرياضة العراقية”.واوضح ان “تداعيات الرياضة العراقية اصبحت تنذر بما هو أخطر من الواقع الذي نشهده اليوم كنتيجة طبيعية لغياب القوانين والمفاهيم التي ترعى الرياضة وتتعاطى معها كممارسة مجتمعية متحضرة كفلها الدستور العراقي وخلافا لهذا الأمر نجد تكريسا متعمدا لحالات الانقسام والتشضي والابتعاد كليا عن الروح الرياضية السائدة والمتعارف عليها”.ومضى الى القول “لأنني أؤمن بأن المنصب في أي مفصل ليس هدفا لطموحاتي وتطلعاتي وإنما الهدف الأساس هو الإصلاح تحت خيمة العمل الجماعي الذي يغيب في ظل هذه الظروف الآنية مما جعلني أعجل في اتخاذ قرار الاستقالة”.وأضاف رئيس نادي الشرطة “إنني إذ أعلن عن قراري هذا، أتمنى لكم ولجميع الأخوة العاملين في شؤون الرياضة النجاح والسداد واتقدم بوافر الشكر والعرفان لجماهير نادي الشرطة على وقفتهم الشجاعة ومساندتهم طيلة فترة عملي كما أتقدم بخالص التقدير والاحترام لجميع الجماهير العراقية الوفية والمحبة”.وعلى الفور رفضت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة استقالة بنيان ، وقال الناطق باسم الهيئة الإدارية للنادي تحسين الياسري في بيان، ان ” جميع أعضاء الهيئة الإدارية للنادي رفضوا وبشكل قاطع الاستقالة كونها تاتي في وقت يطمح فيه الجميع من خلال رئيس النادي إيجاد الاستقرار الإداري للعودة بالنادي الى المسار الصحيح “.وأوضح الياسري ان ” سبب استقالة بنيان جاء نتيجة حالات الانقسام والتشظي والابتعاد كليا عن روح الرياضة السائدة والمتعارف عليها ” ، مبينا ان هذا ” يتعارض مع النظرة التي تمتلكها الهيئة الإدارية عنه في قدرتها على تجاوز تلكم الظروف وخلق مناخ اداري ناجح”.وجاءت استقالة بنيان بعد يوم على قيام مشرف فريق الشرطة بكرة القدم علي الشحماني بإطلاق النار على حافلة نادي الزوراء في حادث مثير للاستغراب ، ومن شانه ان يلقي بظلال وخيمة على الرياضة العراقية في حال اتخذ الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) اجراء حازما حيال الرياضة في العراق.يذكر ان بنيان فاز بانتخابات الهيئة الادارية لنادي الشرطة، في الخامس من آب الماضي، وابرم العديد من الصفقات الكبيرة للنادي مثل اللاعب ايمن حسين وعلاء عبد الزهرة وعلاء مهاوي، فضلا عن التعاقد مع المدرب البرازيلي باكيتا.