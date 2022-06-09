بهلوانيات مقتدى..على نواب “آل الصدر الإستعداد لتقديم استقالاتهم”!!

بهلوانيات مقتدى..على نواب “آل الصدر الإستعداد لتقديم استقالاتهم”!!
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي إلى كتابة استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة المجلس وذلك على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.وقال الصدر في كلمة متلفزة اليوم، “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة”.وأضاف “ليكتب احبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب بعد الايعاز لهم بتقديمها في قابل الأيام”.يذكر ان الصدر مزاجي ليس له مواقف ثابتة دمر البلاد والعباد في بهلوانياته.

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