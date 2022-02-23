بوتين:أمن ومصالح بلادي غير قابلة للتفاوض

بوتين:أمن ومصالح بلادي غير قابلة للتفاوض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،الأربعاء أن موسكو مستعدة للبحث عن “حلول دبلوماسية” للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية، مشددا في الوقت ذاته على أن مصالح بلاده وأمنها “غير قابلة للتفاوض”.وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن “لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا. لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا”.

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