بوتين:خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد

بوتين:خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن روسيا لم “يصبها الجنون” وأنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.لكن بوتين ذكر أن روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها “بكل الوسائل المتاحة” مضيفا أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية “التكتيكية” في دول أخرى.

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