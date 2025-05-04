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نائب يطالب الحكومة بالكف عن مجاملة تركيا على حساب سيادة العراق
المالية النيابية : لا تعديل لسلم رواتب الموظفين للعجز المالي الكبير
الحكيم والعامري يؤكدان على الدفاع عن إيران حتى ” الاستشهاد”
مصدر أمني: تعزيزات عسكرية تركية مكثفة تصل معسكرها الكبير في بعشيقة
المالية النيابية: صحيح البلد يعاني من تقشف مالي ولكن ” أنفاس الزهراء” موجودة!!
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بوتين:روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع “نهاية منطقية” للحرب مع أوكرانيا
زيلينسكي يشيد باجتماعه مع ترامب في الفاتيكان
مأساة غزة..القصف، النزوح، الجوع
بريطانيا وأمريكا تنفذان هجومًا جويًا على منشأة لإنتاج الطائرات المسيّرة في اليمن
الرئيس اللبناني:من غير المسموح العودة إلى لغة الحرب والسلاح بيد الدولة حصراً
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المالية النيابية : لا تعديل لسلم رواتب الموظفين للعجز المالي الكبير
المالية النيابية: صحيح البلد يعاني من تقشف مالي ولكن ” أنفاس الزهراء” موجودة!!
مصدر مطلع: العراق يعاني من نقص السيولة النقدية
نائب:المجمعات السكنية الجديدة لها ضوابط تختلف عن سابقاتها
زيادة للإنتاج النفطي العراقي وفقا لقرار مجموعة “أوبك بلس”
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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مصدر أمني: تعزيزات عسكرية تركية مكثفة تصل معسكرها الكبير في بعشيقة
نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية
كتلة نيابية: يجب محاسبة السوداني ومن باع قناة خور عبد الله العراقية للكويت مقابل رشا
مشروع أمريكي يعاقب بها حكومة السوداني الإيرانية ” لا للطاقة الإيرانية”
نائب:الوضع المالي في العراق “خطير جداً” جراء الفساد والفشل الحكومي
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- اذاعة INN