بوتين: أسلحتنا المتطورة في حالة تأهب لضمان الأمن الروسي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لـ”دعم عملية نزع السلاح”، رغم أنها تضع أنظمة أسلحتها “الحديثة” في حالة تأهب.ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين بمناسبة تعيينهم في مناصب عليا: “أثبت جيشنا وقواتنا البحرية استعدادهما العالي، وننوي بناء قدراتنا الدفاعية ونضع في حالة تأهب أنظمة الأسلحة فرط الصوتية والليزرية والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها البلدان الأخرى بعد”.وأضاف الرئيس الروسي، أن “هذا التصريح لا يعني تهديد أي أحد، وعلى العكس من ذلك، نحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا لدفع عملية نزع السلاح”.وأشار إلى أن “أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة تهدف لضمان أمننا في وجه التهديدات المتزايدة”.