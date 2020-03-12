بوتين يعلن شرط الترشح لفترة رئاسية جديدة

بوتين يعلن شرط الترشح لفترة رئاسية جديدة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق مجلس النواب الروسي في قراءة ثانية ،اليوم، على التعديلات المقترحة على الدستور.ويمنح أحد التعديلات رئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، حق الترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.وكانت النائب فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هي التي اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق، حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائب تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 نيسان. وأضاف بوتين: هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميًا ألا يتعارض هذ التعديل مع مبادئ الدستور. وتسلم فلاديمير بوتين مقاليد الرئاسة لأول مرة في عام 2000.وقد شهدت العاصمة الروسية موسكو، مظاهرة احتجاجا على تعديل دستوري يتيح ترشح الرئيس بوتين، لانتخابات رئاسية أخرى. وتجمع نحو 100 شخصا في محيط تمثال القديس فلاديمير، في ساحة الكرملين، للتعبير عن رفضهم لمشروع التعديل الدستوري.وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل «لا»، و»تصفير عدّاد الولايات الرئاسية انقلاب»، و»لا لتجاهل الشعب»، وغيرها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *