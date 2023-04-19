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نائب:الحلبوسي مستمر في مخالفة النظام الداخلي للبرلمان
العراق والسعودية يوقعان عقد استثماري ببناء مجمع سكني ومحلات تجارية في بغداد
مصدر: الإطاري ( الفتلاوي)المرشح الأبرز لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات
بوريل:إستقرار العراق إقتصادياً له أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي
نقابة المعلمين تطالب بجعل صلاحية العطل من قبل الحكومة المركزية حصراً
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العراق والسعودية يوقعان عقد استثماري ببناء مجمع سكني ومحلات تجارية في بغداد
بوريل:إستقرار العراق إقتصادياً له أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي
المياه النيابية:العراق سيلجأ للمجتمع الدولي في حال فشل المفاوضات المائية مع إيران وتركيا
نائب:العجز المالي في موازنة 2023 ” مقلق”
نائب:موازنة 2023 تكشف كذبة إصلاحات السوداني الاقتصادية
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تقارير صحفية:نوادي برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان يسعون لضم اللأعب محمد صلاح اليهم
الأرجنتين تستضيف بطولة العالم للشباب تحت (20) عاماً لعام 2023
كلوب:إدارة النادي تتحمل خسارة الفريق في الدوري الانكليزي
اليوم ..فريق القوة الجوية أمام الشباب السعودي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ للاتحاد
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جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
الشابات العراقيات في رمضان بعمان
وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
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