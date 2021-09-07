بوريل: الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم ومساعدة العراق في مختلف المجالات

بوريل: الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم ومساعدة العراق في مختلف المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق حريص على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.وذكر بيان للرئاسة ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل”.وأضاف البيان ان “اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والإشادة بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للعراق خلال السنوات الماضية ودعمه القائم في المجالات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمشاريع الخدمية وإعادة الإعمار”.وقال صالح وفقا للبيان، ان “العراق حريص على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرة الأوروبية”، مؤكداً “ضرورة التعاون من أجل تخفيف توترات المنطقة ونزع فتيل أزماتها وإرساء السلام فيها، ودعم مسارات الحل والترابط الاقتصادي والتجاري، وأهمية ضمان أمن واستقرار العراق من أجل تحقيق ذلك”.وشدد صالح على “أهمية التعاون في قضايا ملحّة، وأبرزها مواصلة الحرب على الإرهاب وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في أي منطقة، ودعم تطوير الاقتصاد العراقي، والمساعدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمهربة، ودعم العراق في خططه لمواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة باعتباره تحدياً كبيراً يواجه البلد وكل المنطقة والعالم”.من جانبه، أكّد جوزيب بوريل بحسب البيان “التزام الاتحاد الأوروبي دعم ومساعدة العراق في مختلف المجالات، ودعم أمن واستقرار العراق وسيادته”، مشيداً بـ”التقدم الحاصل في العراق وجهوده في القضايا الداخلية، وكذلك الخارجية المتعلقة بتبنّيه سياسة متوازنة تسعى لتخفيف توترات المنطقة”.

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