“بوري معدل” من تحالف الخنجر إلى البارزاني: لن نصوت إلى زيباري

“بوري معدل” من تحالف الخنجر إلى البارزاني: لن نصوت إلى زيباري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف السيادة محمد نوري عبد ربه, الأربعاء , انه لا يوجد قرار نهائي لتحالفي عزم وتقدم بالانحياز الى أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية, مشيرا الى عزم وتقدم بانتظار توافق الحزبين على مرشح واحد.وقال عبد ربه في تصريح  صحفي , ان “التوافقات السياسية بين تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري لم تقرر حتى الان دعم الديمقراطي الكردستاني على حساب الاتحاد الوطني الكردستاني في قضية انتخاب رئيس الجمهورية”.وأضاف ان “تحالف السيادة بانتظار توافق الحزبين على مرشح واحد وفي حال عدم حصول توافق فان البرلمان سيقول كلمته بالتصويت للمتقدمين بالترشح للمنصب”, مرجحا ان ” يتم الاتفاق بين الحزبين في الساعات الأخيرة من جلسة مجلس النواب في الثاني من شهر شباط المقبل”.وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري اكد ، اليوم الأربعاء إن طريقة فرض الإرادة ومحاولة الاستحواذ على جميع المناصب عبر الالتفاف على الاتفاقات ستكون له عواقب وخيمة على الإقليم.

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