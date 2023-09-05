بوفون مديراً للمنتخب الإيطالي

بوفون مديراً للمنتخب الإيطالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بشكل رسمي،الثلاثاء، تعيين جيانلويجي بوفون أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، في منصب جديد بمنتخب إيطاليا.وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني تعيين بوفون مديرًا للمنتخب الأول، من أجل معاونة لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الجديد الذي تولى المهمة مؤخرًا، خلفًا لروبرتو مانشيني.وقال بوفون في المؤتمر الصحفي الذي عقد: “أشكر الرئيس وعائلة الآزوري والمدرب على الثقة التي منحوني إياها، تواجدي هنا يجعلني فخورًا ويحفزني، ويجعلني رجلًا سعيدًا”.وأضاف حارس مرمى يوفنتوس الأسبق: “أعود إلى بيئة أعتقد أنني أعرفها جيدًا، ملخص دوري هو تقديم مساهمة صغيرة في الديناميكيات التي سنختبرها في المستقبل”.أما عن ما إذا كان يعتبر نفسه أعظم حارس إيطالي، أجاب: “أنا آخر من يستطيع الإجابة، وآخر من يريد الإجابة عن هذه الأشياء، أعتقد أن زوف يظل الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا”.وقرر أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي في مطلع أغسطس الماضي، بعد مسيرة حافلة سواء مع المنتخب الإيطالي أو نادي يوفنتوس.وكانت أخر محطة لنجم يوفنتوس السابق، رفقة نادي بارما الذي بدأ مسيرته منه، حيث عاد إليه بعد رحيله عن صفوف السيدة العجوز ليواصل مسيرته هناك، قبل أن يعلن اعتزاله.

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