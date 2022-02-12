بوق:سنحرك الشارع ضد التيار الصدري في حال عدم مشاركة ائتلاف المالكي في الحكومة المقبلة!

بوق:سنحرك الشارع ضد التيار الصدري في حال عدم مشاركة ائتلاف المالكي في الحكومة المقبلة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم، أن خيار تحريك الشارع العراقي سيكون قائم في حال مقاطعتنا وعدم المشاركة في تشكيل الحكومة.وقالت نصيف في حديث صحفي: إن “هناك تهديد لنا بسحب وكلاء الوزراء والمدراء العامين المنتمين لنا اي اقصائهم من مناصبهم”.وأضافت: “فأن المعارضة من هذا الامر وهنا اننا اذا قاطعنا الحكومة فأن اي خلل فيها سيجعل امامنا خيارات عديدة ومنها تحريك الشارع لتصحيح المسار الإيجابي للعمل الخدمية”.وأوضحت أنه “من الممكن ان نغادر العملية السياسية في حال أصر البعض على الإقصاء لائتلاف دولة القانون”.وبينت نصيف أن “خيار المعارضة موجود لكن هل المعارضة فقط من الشيعة إضافة لافتقاد المعارضة لادواتها فلا قوانين تحميها لا نظام داخلي يؤسس حماية لكتل المعارضة كون كل العملية السياسية اسست على اساس الشراكة”.

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