بوق إيراني..نصيف:لن نسمح بهدر أصوات أحزاب حشدنا

بوق إيراني..نصيف:لن نسمح بهدر أصوات أحزاب حشدنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء , تعرض القوى السياسية  الحشدوية الكبيرة والمؤثرة الى هدر أصوات مرشحيها سواء عن قصد او غيره, مبينة ان قضية المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي قانونية ولا ضير فيها.وقالت نصيف ان ” اخطر ما تواجهه البلدان الديمقراطية هو التدخلات في الشأن الانتخابي وذلك لمخرجاته الخطيرة على الامن و الاستقرار ” .،وأضافت ان “النتائج الأولية كانت مفاجئة للكثير من القوى السياسية لم تكن معقولة البته ولذلك تولدت الشكوك في تلك النتائج , فضلا عن وجود ادلة دامغة تمتلكها تلك القوى السياسية خاصة القوى ذات القواعد الشعبية المنظمة”.وأشارت نصيف الى انه “ما من شك تعرض تلك القوى الى هدر لأصوات مرشحيها سواء عن قصد او غيره وهو امر مؤكد”.وأوضحت نصيف ان “قضية المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي قانونية ولا ضير فيها مادامت حلا يبعد البلاد عن أي مشاكل وازمات لاتحمد عقباها”.

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