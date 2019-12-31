بوق ائتلاف دولة القانون (نصيف) تطالب بطرد السفير البحريني وإعادة النظر في العلاقات مع الأردن

بوق ائتلاف دولة القانون (نصيف) تطالب بطرد السفير البحريني وإعادة النظر في العلاقات مع الأردن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء , الحكومة ووزارة الخارجية بطرد السفير البحريني في بغداد وإعادة النظر بالعلاقة مع الأردن لعدم ممانعتها من عبور الطائرات الامريكية المعتدية عبر اجوائها , مؤكدة أن دور الدبلوماسية العراقية ليست بالمستوى المطلوب .وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” الدبلوماسية العراقية ليست بالمستوى المطلوب وكان عليها التحرك بسرعة على المحافل الدولية على ادانة هذا الاعتداء لان هذه مجزرة وعدوان سافر و تقديم شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية وطرح الموضوع على مجلس الامن ويطلب ممثل العراق المساعدة من احدى الدول الدائمة العضوية الصديقة لانعقاد جلسة طارئة ” .وأضافت ان ” من حق العراق ضرب أي منشآة أمريكية بعد هذا العدوان الذي خلف مجزرة بحق الإنسانية من باب الدفاع الشرعي والمواثيق الدولية تعطينا هذا الحق”، مطالبة الحكومة ووزارة الخارجية بـ”طرد السفير البحريني لتاييد بلاده للضربة الجوية بالعدوان على قطعات الحشد الشعبي كونه احد المؤسسات الأمنية الرسمية ” .وأشارت نصيف إلى أن “الطائرات الامريكية التي قامت بالعدوان انطلقت من الأجواء الأردنية وكان الأولى من المملكة الأردنية بعدم السماح لها خاصة ونحن نمتلك علاقات جيدة معها ونقدم لها النفط بأسعار خاصة ” , مطالبة ” إعادة النظر بتلك العلاقة ” .

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