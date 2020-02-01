بوق..14 سفارة تتدخل في الإنتفاضة الشعبية !!

بوق..14 سفارة تتدخل في الإنتفاضة الشعبية !!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, السبت, القوى السياسية  التوافق السريع على مرشح محدد اتسيير الحكومة لمرحلة انتقالية وذلك لاستغلال الوضع والتدخل غير المشروع  , مشيرة الى ان 14 سفارة بدأت تتدخل بشان التظاهرات دون رادع .وقالت نصيف في تصريح  صحفي, ان ” الوضع السياسي في العراق اصبح موضع استغلال من قبل بعض القوى السياسية حيث انها بدأت تتحرك على المحافل الدولية ضد الاخرين وكذلك بدأ البعض بتحريك ملف التظاهرات الى التدويل لغايات معروفة”.وأضافت ان “تأخير الاتفاق على مرشح لمرحلة انتقالية تم استغلاله من قبل 14 دولة وتدخلها اللامشروع  بشؤون التظاهرات التظاهرات حتى وصل بها الحد الى اعلان رأيها دون رادع”.وطالبت نصيف القوى السياسية بـ”الإسراع  بالتوافق على شخصية محددة وتشكيل حكومة انتقالية لقطع الطريق عن كل التدخلات سواء كانت داخلية او خارجية” .

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