بوكيتينو:سنكون في أفضل حالة ضد ريال مدريد

بوكيتينو:سنكون في أفضل حالة ضد ريال مدريد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان،خلال مؤتمر صحفي اليوم: “لقد سنحت لنا الفرصة طوال الشهر الماضي للعمل بشكل جيد، وتحضير الفريق بدنيا، بعكس الحال في السنوات الماضية، وخاصة العام السابق.. وذلك بسبب الفاصل الزمني بين المباريات”. وأضاف المدرب الأرجنتيني: “أثق أننا سنكون في أفضل حالة ضد ريال مدريد، تلك المباراة التي يترقبها الجميع.. لكننا نركز أولا على مواجهة ليل غدا الأحد، في بطولة الدوري”. وأردف: “مباراة ليل مهمة لعدة اعتبارات، منها تعزيز تصدرنا لجدول الدوري بفارق مريح من النقاط، ودخول مواجهة ريال مدريد بأفضل حالة بدنية وفنية وذهنية.. لأنه لا يمكن الفصل بين الحالة النفسية وتأثيرها على التركيز التكتيكي”. وبشأن تأثر الفريق بالخروج من الكأس أمام نيس، رد مدرب سان جيرمان: “نحن بحالة جيدة.. بالطبع نحن محبطون بسبب الخسارة، لكن ركلات الترجيح لا تنصف الفريق الأفضل دائما.. يجب أن نتقبل هذه الهزيمة ونتطلع للأمام، لأنه تنتظرنا بطولات أخرى، لا بد أن نستعد لها بكل حماس وتركيز”. وأشار أيضا إلى أن لاعبي أمريكا الجنوبية، عادوا من منتخبات بلادهم بحالة بدنية جيدة، مؤكدا أن أمامه خيارات عديدة لقائمة مباراة ليل.

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