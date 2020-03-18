بومبيو:الزرفي سيحصل على الدعم الأمريكي والدولي إذا حقق السيادة العراقية وتنفيذ مطالب الشعب

بومبيو:الزرفي سيحصل على الدعم الأمريكي والدولي إذا حقق السيادة العراقية وتنفيذ مطالب الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الاربعاء، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما تحدث عن مجموعة شروط مقابل دعمه.وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر، “‏يريد العراقيون حكومة تدعم سيادة العراق ، وتوفر الاحتياجات الأساسية، وخالية من الفساد، وتحمي حقوقهم الإنسانية”.وأضاف، “إذا وضع عدنان زورفي، رئيس الوزراء المكلف حديثًا، هذه المصالح أولاً، سيحظى بدعم أمريكي ودولي”.وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.بعد ذلك، عبّر الرئيس صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن “أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق”.وأضاف صالح، أن “العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه”، مشيراً إلى أن “الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها”.

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