بومبيو:بلادي جادة في سحب قواتها من أفغانستان

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العراق والأردن يؤكدان على التعاون في مجال الطاقة
الطاقة النيابية تكشف عن هدر مالي بقيمة 130 مليون دولار سنويا من قبل وزارة النفط
تقرير بريطاني:فساد الطبقة السياسية في العراق جعله البلد الأول في الاتجار بالبشر
نيجيرفان يشكر عبد المهدي لتعاونه مع كردستان ويؤكد على حل الخلافات بالحوار
حزب بارزاني يتهم عناصر الـpkk وراء أحداث دهوك
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العراق والأردن يؤكدان على التعاون في مجال الطاقة
الطاقة النيابية تكشف عن هدر مالي بقيمة 130 مليون دولار سنويا من قبل وزارة النفط
النجيفي:عمليات تهريب النفط من قبل مليشيات الحشد مستمرة وبدعم حكومي
العيداني:منافذ البصرة تحت سيطرة مليشيات الحشد
تقرير بريطاني:أكثر من 20 مليار دولار سرقت من قبل المسؤولين العراقيين في زمن بريمر
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تولي (عبطان) لأمانة بغداد جريمة سياسية..#بغداد للبغداديين
حكومة الإقليم “سعيدة”بمقترح عبد المهدي بدفع 453 مليار دينار إليها شهرياً
قصات الشعر..ميزة نواب الدورة البرلمانية الرابعة
الصراع بين تحالفي الإصلاح والبناء على مناصب المحافظات ليس من أجل المواطن
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