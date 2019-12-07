بومبيو:بلادي ستحاسب سراق المال العام والمجرمين الذين يستهدفون شباب الإنتفاضة في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، السبت (7 كانون الأول 2019)، إن سلطاتنا القانونية سنستخدمها لمحاسبة “الفاسدين” الذين يسرقون ثروة العراق.

وذكر بومبيو في تغريدة عبر منصة “تويتر”: “إننا نتخذ اليوم إجراءات للوفاء بالتعهد باستخدام سلطاتنا القانونية لمعاقبة العراقيين الفاسدين الذين يسرقون الثروة العامة للبلاد ويستهدفون المحتجين المسالمين”.

وأضاف، أنه “يجب على القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين وضع العراق أولاً”.

وأعلنت الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين، بينهم ثلاثة من زعماء فصائل “تدعمها إيران”، بتهمة “انتهاك حقوق الانسان وتورطهم بالفساد “.

وقالت الوزارة الأميركية، إنها “فرضت عقوبات على الارهابي قيس الخزعلي وشقيقه ليث وحسين اللامي مدير امن الحشد والتاجر السياسي خميس الخنجر، لانتهاكهم حقوق الانسان وتورطهم بالفساد “.