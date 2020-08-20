بومبيو:لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد

بومبيو:لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الخميس ، عن جانب مما جرى في الاجتماع الذي استمر اربع ساعات بين وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ونظرائه العراقيين في اطار ما يسمى بالحوار الاستراتيجي بين البلدين .ونقل الصحيفة في تقرير لها عن بومبيو قوله إن ما وصفها بـ”الجماعات المسلحة التي لاتخضع للسيطرة الكاملة لرئيس الوزراء اعاقت تقدمنا”.وأضاف، انه ” يجب استبدال هذه الجماعات بالشرطة المحلية في اسرع وقت ، وقد اكدت لوزير الخارجية فؤاد حسين بان بامكاننا تقديم المساعدة وسوف نفعل ذلك”.وبحسب تقرير الصحيفة، فإن “زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن هي اول زيارة على مستوى رفيع لزعيم عراقي منذ عام 2017 وقد اشاد المسؤولون الامريكان بهذه الزيارة والخطوات التي يتخذها الكاظمي”.

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