بومبيو:نرغب أن نرى العراق حراً كما يريده المتظاهرون

بومبيو:نرغب أن نرى العراق حراً كما يريده المتظاهرون
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، دعم الولايات المتحدة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وفريقه.وقال بومبيو في تصريحات صحفية من أبو ظبي: “نرغب أن نرى العراق حراً كما يريده المتظاهرون، وندعم الكاظمي وفريقه للوصول إلى عراق حر ومزدهر”.وأضاف، أن “خطوات الولايات المتحدة تجاه ميليشيات إيران في العراق سيتم الإعلان عنها بوقتها المناسب”، على حد قوله.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *