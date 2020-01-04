بومبيو ومسرور يؤكدان على تخفيف التوترات في المنطقة

بومبيو ومسرور يؤكدان على تخفيف التوترات في المنطقة
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 أربيل/شبكة أخبارالعراق- بحث رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم، التطورات الاخيرة في العراق مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان، إن “بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو مساء اليوم”.واضاف انه “تم خلال المكالمة بحث التطورات الأخيرة في العراق”، مبينا ان “الطرفين اكدا على تخفيف التوترات في العراق من خلال ضبط النفس والحوار”.

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