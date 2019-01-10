بومبيو يؤكد مواصلة بلاده على دعم استقرار العراق

بومبيو يؤكد مواصلة بلاده على دعم استقرار العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،أمس الاربعاء، مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو انسحاب القوات الاميركية من سوريا، فيما اكد بومبيو أن بلاده عازمة على تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي ومنظم وبالتعاون والتنسيق مع العراق.وقال المكتب في بيان:  إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو”، مبينا أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء بحث الانسحاب الامريكي من سوريا”.واكد عبد المهدي، بحسب البيان على، “اهمية العلاقات العراقية الامريكية خصوصا في مجال الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي الى جانب التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد”،مشيرا الى أن “العراق بلد ديمقراطي يشهد تطورا ملحوظا وحريص على استقرار المنطقة واقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية والصديقه وجميع دول الجوار”.من جهته، بين وزير الخارجية الامريكي، أن “بلاده عازمة على تنفيذ قرار الانسحاب الامريكي من سوريا بشكل تدريجي ومنظم وبالتعاون والتنسيق مع العراق”، مؤكدا “دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية ولجهودها ببسط الامن وتنشيط الاقتصاد العراقي”.

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