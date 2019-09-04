بومبيو يدعو حلفاء بلاده إلى الإنضمام للعقوبات الأمريكية المفروضة على وكالة الفضاء الإيرانية

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاربعاء، جميع حلفاء بلاده إلى الانضمام للعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على وكالة الفضاء ومركز للبحوث الفضائية الإيرانية.وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “ندعو حلفاءنا إلى الانضمام لمنع الراعي العالمي للإرهاب من تطوير برنامجه المتنامي للصواريخ الباليستية”.وأضاف: “لأول مرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية المدنية، التي كانت تقوم بتطوير تكنولوجيا الإطلاق الفضائي للصواريخ البالستية”.وقد أعلنت واشنطن أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد.