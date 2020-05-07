بومبيو يرحب بحكومة الكاظمي ويمنح العراق استثناءاً جديداً لمدة 120 يوماً باستيراد الغاز والكهرباء من إيران

بومبيو يرحب بحكومة الكاظمي ويمنح العراق استثناءاً جديداً لمدة 120 يوماً باستيراد الغاز والكهرباء من إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة ستعطي العراق استثناء لمدة 120 يوماً لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح.وذكرت الخارجية الأميركية في بيان بشأن اتصال بين بومبيو والكاظمي: “دعماً للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدماً في منح استثناء لمدة 120 يوماً لاستيراد الكهرباء تعبيرا ًعن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح”.ومددت واشنطن مراراً الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يوما.وكانت الخارجية الأميركية، قد أكدت، الاثنين (28 نيسان 2020)، أن وزيرها مايكل بومبيو منح العراق إعفاءً لمدة 30 يومًا للسماح له بتسديد واردته من الطاقة الكهربائية من إيران، متطلعا لتعزيز التعاون مع بغداد لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الإيرانية.وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن “الإعفاء يؤكد أن العراق قادر على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير، بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية”.وأشار إلى أن “الوزير مدد بشكل موجز هذا الإعفاء، لإتاحة الوقت “أمام تشكيل حكومة عراقية ذات مصداقية”. وقال إنه “بمجرد تشكيل تلك الحكومة، فإن وزير الخارجية سيعيد تقييم ما إذا كان سيجدد الإعفاء ومدته، ويتطلع إلى استئناف تعاوننا مع حكومة العراق لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الإيرانية غير الجديرة بالثقة”.وكان مجلس النواب، قد صوت فجر اليوم الخميس، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي أدت اليمين الدستورية ايذانا ببدء مهامها رسمياً.

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