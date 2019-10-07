بومبيو يهنىء عبد المهدي لقيادته في “تهدئة “الانتفاضة الشعبية!!

بومبيو يهنىء عبد المهدي لقيادته في “تهدئة “الانتفاضة الشعبية!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن تلقي الأخير اتصالا هاتفيا من من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بحث فيه تطورات الاوضاع الامنية وعودة الحياة الى طبيعتها وحزمة الاصلاحات الحكومية.وقال المكتب في بيان صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو”.واضاف “استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع  حظر التجوال، وأكد سيطرة  القوات الأمنية وإعادة الاستقرار وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين”.وبين “من جهته اعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بالقوات العراقية”، مؤكدا أن “موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار”.

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