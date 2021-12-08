بيان أمريكي أوروبي:على روسيا الحوار مع أوكرانيا وأحترام سيادتها

بيان أمريكي أوروبي:على روسيا الحوار مع أوكرانيا وأحترام سيادتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإليزيه في ختام قمة عبر الهاتف، مساء امس، ناقش خلالها قادة كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا «التوترات الراهنة بين روسيا وأوكرانيا»، أن الزعماء الغربيين الخمسة «عبروا عن تصميمهم على أن سيادة» أوكرانيا يجب «أن تحترم».ويتصاعد التوتر في أوكرانيا على الحدود الشرقية للبلاد، في أعقاب تحذير وزارة الدفاع في كييف من هجوم روسي وشيك. واستبق التوتر الكبير القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الثلاثاء.وفرضت الأزمة الأوكرانية نفسها على أجندة القمة، إذ قال البيت الأبيض إن بايدن سيعبر عن مخاوف واشنطن بشأن الأنشطة العسكرية الروسية، كما سيجدد التأكيد على دعم واشنطن لأوكرانيا، خصوصا في ظل تقارير تحدثت عنها الخارجية الأميركية في وقت سابق بشأن حشود عسكرية لآلاف الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا.في المقابل، قال الكرملين إن بوتين سيقدم خلال قمته مع بايدن مقترح ضمانات قانونية أمنية مع الغرب. وأعلن الكرملين، أن موسكو لا تتوقّع تحقيق «أي اختراق»، في خضم تصاعد التوتر بين الجانبين حول أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالات أنباء روسية إنه «من الصعوبة بمكان أن نتوقّع أن تحقق المحادثات أي اختراق». واستبعد بيسكوف أن يتمكّن لقاء مدّته «بضع ساعات» من تحسين العلاقات الثنائية المتوتّرة منذ زمن. وتابع «نأمل على الأقل في أن يتمكّن الرئيسان من الإعراب لبعضهما البعض عن هواجسهما ومن التعبير بوضوح عن هذه الهواجس ومن الاستجابة إليها».وأضاف بيسكوف «وإن كانت علاقاتنا الثنائية سيئة، هناك تحسّن في بعض المجالات، هناك حوار بصدد البدء». واعتبر المتحدث أنه «حتى إذا لم يسفر الحوار في الوقت الراهن عن توحيد المواقف وعن اتفاقات، من الأفضل دائما التواصل».بدوره، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوكرانيا بالتهرب من تنفيذ اتفاقيات مينسك.إلى ذلك، أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان أن القادة الخمسة عبروا كذلك «عن التزامهم العمل للحفاظ على السلم والأمن في أوروبا».وأكد البيان الفرنسي أن القادة الخمسة «ذكروا بضرورة أن تنخرط روسيا مجددا في المفاوضات مع أوكرانيا، في إطار مجموعة +النورماندي+، برعاية فرنسا وألمانيا».وأوضح البيان أن هذه القمة الهاتفية جرت في إطار مجموعة «كوينت» التي تضم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية الأربع الكبرى.وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات اقتصادية وزيادة انتشارها العسكري في أوروبا الشرقية إذا ما شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا، مستبعدا في الوقت عينه ردا عسكريا أميركيا مباشرا.وأوضح المسؤول أنه إذا ما تعرضت أوكرانيا لغزو روسي فإن الولايات المتحدة تفضل العمل على «مجموعة تضم عناصر عدة»، تشمل «دعم الجيش الأوكراني»، و»فرض عقوبات اقتصادية قوية»، و»زيادة كبيرة في دعم حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وتحسين قدراتهم».

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