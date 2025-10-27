بيان..حكومة السوداني تمدح نفسها

بيان..حكومة السوداني تمدح نفسها


 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت الحكومة في بيان ،الاثنين، إن “اليوم تمر ثلاث سنوات على نيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتشكيلته الحكومية الثقة في مجلس النواب، والمباشرة بالمهام الدستورية التنفيذية”، مشيرةً إلى أن “هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام الوطني والقانوني باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته ومستهدفاته، الذي حظي بتأييد السلطة التشريعية ويلبي احتياجات أبناء الشعب العراقي وطموحاتهم في عموم المحافظات”.وأكد البيان “استثمار النجاحات المتحققة في معظم مجالات العمل الحكومي لتحقيق مزيد من المكاسب وصناعة فارق ملموس في الاقتصاد ومستوى المعيشة والخدمات العامة”، لافتًا إلى أن “الحكومة تعمل على تطوير المؤشرات الاقتصادية عبر خفض نسب الفقر والبطالة، وتعزيز البنى التحتية لتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتدعيم السلم الأهلي والاستقرار الذي ينعم به العراق بكل أطيافه”.وبينت الحكومة أن “ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية هو ثمرة إرادة الشعب العراقي وتطلعاته نحو البناء والإعمار، ونتيجة لاستدامة العمل الدؤوب لتحقيق الازدهار المنشود”.واختتم البيان بالتأكيد على أن “الحكومة تتطلع إلى تلبية الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات التشريعية المقبلة، معبرة عن ثقتها بأن الشعب العراقي سيواصل العطاء والمضي قدمًا في تعزيز الدولة وتقوية النظام الديمقراطي وصيانة القرار الوطني المستقل لإرادة العراقيين جميعًا”.

