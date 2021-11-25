بيان عراقي إيراني حول “قضية” مقتل المقبورين سليماني والمهندس

بيان عراقي إيراني حول “قضية” مقتل المقبورين سليماني والمهندس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدر مجلس القضاء الاعلى، الخميس، بيانا بشأن اجتماعات اللجنة العراقية- الإيرانية المتعلقة بالتحقيق في حادث المطار.وذكر اعلام القضاء في بيان ،انه “بعد مباحثات استمرت ليومين تقرر في نهاية الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لإستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين واستخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية “.واضاف البيان “كذلك الإنابات القضائية المتخذة على ان يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في أقرب وقت ممكن في البلدين حتى التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية كما ستعقد الجولة التالية بإجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران “.واشار الى انه ” تم توقيع البيان المشترك من الجانب العراقي رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومن الجانب الايراني مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية”. 

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