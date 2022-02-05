بيان مشترك..الصين وروسيا تنددان بالنفوذ الأمريكي في أوروبا وآسيا

بيان مشترك..الصين وروسيا تنددان بالنفوذ الأمريكي في أوروبا وآسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ندّدت الصين وروسيا، بإعلان مشترك بالنفوذ الأميركي ودور حلف شمال الأطلسي وتحالف “أوكوس” الدفاعي في أوروبا وآسيا، باعتبارهما يؤديان إلى زعزعة الاستقرار.وفي الإعلان الصادر في ختام اللقاء بين الرئيسين؛ الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، في بكين، أعلن البلَدان أنهما “يعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلا”.وندّد الإعلان المشترَك بـ”التأثير السلبي لإستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على السلام والاستقرار في المنطقة”.وأبدت الدولتان “قلقهما” لإنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2020.في السياق، دعا الكرملين إلى “عدم التسليم” باتهامات الولايات المتحدة لموسكو، بالتخطيط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير غزو روسي للدولة المجاورة.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول هذه الاتهامات: “أوصى بعدم التسليم بما يقوله أحد في هذه المسائل، وخصوصا وزارة الخارجية” الأميركية.وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس الماضي، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير مهاجمة كييف.وقال الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي: “لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو”. وصرح لصحافيين أن واشنطن تعتقد أن الحكومة الروسية تخطط لفبركة هجوم للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية “ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية”.وأضاف: “في إطار هذا الهجوم الزائف، نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصوّرا بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيّعين وصورا لمواقع مدمّرة”، لتستخدم الأمر مبررا لغزو جارتها الموالية للغرب.ولفت كيربي إلى أن جزءا من الخطة يتضمن إظهار أن الغرب وفّر المعدات العسكرية الأوكرانية المستخدمة، وهو أمر سيكون هدفه تبرير التحركات الانتقامية الروسية ضد أوكرانيا، مضيفا: “سبق أن شهدنا أنشطة كهذه من قبل روسيا في الماضي، ونعتقد أنه من المهم أن ننتقدها علنا عندما نراها بهذه الطريقة”. وأشار إلى أن تكتيكات كهذه تحظى بشكل عام “بالموافقة على أعلى مستويات الحكومة الروسية”.ولدى سؤاله لاحقا عن احتمال أن يؤدي إرسال قوات أميركية إلى أوروبا الشرقية إلى صب الزيت على النار، أكد كيربي أن واشنطن تريد طمأنة حلفائها.

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