بيان مشترك للعرب والتركمان:عودة البيشمركة إلى كركوك تفريط بأمن المحافظة

بيان مشترك للعرب والتركمان:عودة البيشمركة إلى كركوك تفريط بأمن المحافظة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد بيان مشترك لنواب العرب والتركمان في كركوك، الاثنين، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعادة قوات البشمركة الى كركوك، مشيرا الى ان تلك الخطوات غير دستورية ومضيعة لانجاز عمليات فرض الامن في المدينة.وقال البيان : انه “في سابقة خطيرة ومخالفة دستورية وافق القائد العام للقوات المسلحة على إعادة البيشمركة الى مركز قيادة عمليات محافظة كركوك”.وأضاف “اننا ممثلو المكونين العربي والتركماني اذ نرفض رفضاً قاطعاً اتخاذ القائد العام لهذه الخطوة بالاتفاق مع الاقليم دون الاخذ بوجهات نظر مكونينا والتي لها ذاكرة سيئة مع هذه القوات التي دمرت عشرات القرى بعد تحريرها من داعش فإننا نذكر انها ستضر بالسلم الاهلي والاستقرار الذي تحقق في كركوك بعد عمليات فرض القانون في عام 2017”.وتابع ان “التفريط بالمنجز الكبير بإعادة الملف الامني للسلطة الاتحادية في كركوك الذي حققه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحافظ عليه عبد المهدي والذي يتوافق مع نصوص الدستور العراقي يضع القائد العام تحت طائلة المسؤولية الدستورية والتاريخية.”.ولفت البيان إلى انه “ولولا مراعاة جائحة كورونا ومنع التجمعات فان اهالي كركوك سيلجأون إلى كل الطرق الدستورية لمنع هذه الخطوة الاستفزازية”.

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