بيتروفيتش:أبحث عن لاعبين جدد للمنتخب العراقي

بيتروفيتش:أبحث عن لاعبين جدد للمنتخب العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدربُ المنتخب الوطني العراقي، زيليكو بيتروفيتش، اليوم الاحد، أن اللاعب زيدان إقبال سيتواجد في مباراة العراق المقبلة أمام إيران.وقال بيتروفيتش، إن “اللاعب زيدان إقبال سيتواجد في مباراة ايران المقبلة في تصفيات كأس العالم بعد الاتفاق معه على توجيه الدعوة له”. وأضاف، أنه “سيعقد اجتماعات منفردة مع مدربي الاندية في الدوري الممتاز لشرح خطة عمله للفترة المقبلة”. وأشار إلى أن تواجده في مباريات الدوري الممتاز من أجل استقطاب لاعبين جدد للمنتخب الوطني والبحث عن لاعبين شباب في الفترة المقبلة لان لاعبي المنتخب الحالي ليس لديهم لياقة بدنية”.

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